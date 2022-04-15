Байден впал в ступор и "потерялся" на сцене после выступления

Очередное недоразумение случилось с президентом США Джо Байденом. После выступления в городе Гринсборо в штате Северная Каролина, лидер нации не смог "найти" выход со сцены.

Глава Америки зачитал пламенную речь о перспективах развития страны, а когда настало время покинуть трибуну, впал в ступор. Выйти тем путём, которым он поднялся, помешали люди.

Поэтому Байден "упёрся в стену" с флагом и несколько секунд размышлял над дальнейшими действиями, что видно на трансляции выступления.

Спустя время, глава США всё же посмотрел в другую сторону и убедившись, что его пропускают, покинул трибуну.