Очередное недоразумение случилось с президентом США Джо Байденом. После выступления в городе Гринсборо в штате Северная Каролина, лидер нации не смог "найти" выход со сцены.
Глава Америки зачитал пламенную речь о перспективах развития страны, а когда настало время покинуть трибуну, впал в ступор. Выйти тем путём, которым он поднялся, помешали люди.
Поэтому Байден "упёрся в стену" с флагом и несколько секунд размышлял над дальнейшими действиями, что видно на трансляции выступления.
Спустя время, глава США всё же посмотрел в другую сторону и убедившись, что его пропускают, покинул трибуну.
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