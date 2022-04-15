Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей США Виктория Шпартц побывали в Киеве и окрестностях города. Об этом сообщает The New York Times.
Оба члена Конгресса США представляют Республиканскую партию. По информации издания, они посетили столицу Украины, а также Бучу и Бородянку.
NYT отмечает, что политики добирались до Киева на поезде с территории Западной Украины. Это первый визит официальных лиц США на Украину после начала российской спецоперации.
"Для американских избранных официальных лиц важно проявлять солидарность", — подчеркнул Дэйнс.
Он также признался, что находился с рабочим визитом в странах Восточной Европы, но решил прервать свою поездку, чтобы отправиться в Киев. Шпарц, в свою очередь, планировала "неофициальный визит" на Украину, так как является уроженкой этой страны.
Членов Конгресса США на Украине сопровождали полицейские.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".