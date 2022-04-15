NYT: двое членов Конгресса США Дэйнс и Шпартц посетили Киев и его окрестности

Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей США Виктория Шпартц побывали в Киеве и окрестностях города. Об этом сообщает The New York Times.

Оба члена Конгресса США представляют Республиканскую партию. По информации издания, они посетили столицу Украины, а также Бучу и Бородянку.

NYT отмечает, что политики добирались до Киева на поезде с территории Западной Украины. Это первый визит официальных лиц США на Украину после начала российской спецоперации.

"Для американских избранных официальных лиц важно проявлять солидарность", — подчеркнул Дэйнс.

Он также признался, что находился с рабочим визитом в странах Восточной Европы, но решил прервать свою поездку, чтобы отправиться в Киев. Шпарц, в свою очередь, планировала "неофициальный визит" на Украину, так как является уроженкой этой страны.

Членов Конгресса США на Украине сопровождали полицейские.