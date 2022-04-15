Сообщения о серии взрывов, прогремевших ночью, приходят из украинской столицы.
Об этом ещё до полуночи в соцсетях писали простые киевляне. Чуть позже в Twitter "о трёх мощных взрывах, прозвучавших один за другим" написала нардеп Леся Василенко.
Сообщается, что часть Киева осталась без электричества и что в городе сработали системы ПВО.
Также появилась информация о взрывах в Харькове и Херсоне, пожаре на нефтебазе в Ивано-Франковске.
В украинских соцсетях уже вовсю обвиняют Россию в нанесении ударов по Киеву. Пишут, что Москва начала реализовывать "угрозы", озвученные Минобороны накануне.
Напомним, российские военные предупредили, что в случае, если с украинской стороны будут производится обстрелы приграничных российских населённых пунктов, то "Россия нанесёт удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
Однако предупреждению ВСУ не вняли:
Третья за сутки деревня в Белгородской области обстреляна со стороны Украины
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Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".