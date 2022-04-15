Третья за сутки деревня в Белгородской области обстреляна со стороны Украины

Украинские войска обстреляли три деревни в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, а населенные пункты, расположенные вблизи границы, эвакуируются. Атаки нанесли ущерб зданиям и ранили нескольких мирных жителей.

"Наша деревня Журавлевка была обстреляна с украинской стороны, — написал Гладков в Telegram. - Есть повреждения домов и общественных зданий".

Чуть позже губернатор добавил, что среди жителей есть раненые.

Журавлевка находится недалеко от границы с Украиной. Две другие пограничные деревни, Сподарюшино и Безымено, также подверглись артиллерийскому обстрелу в четверг. Жителей эвакуировали, пострадавших там нет.

Стреляют не только по Белгородчине

Власти Брянской области, также граничащей с Украиной, сообщили о двух атаках:

Два украинских вертолета выпустили ракеты по деревне Климово, примерно в 40 км к северу от границы, вскоре после полудня. В результате нападения пострадали семь мирных жителей, в том числе ребенок.

Украинские минометы, как сообщалось, открыли огонь по группе беженцев, пытающихся пересечь попасть в Россию на контрольно-пропускном пункте к югу от Климово. По данным российских пограничников, два гражданских автомобиля были повреждены, но никто не пострадал.

Эти атаки с воздуха были совершены ВСУ после того, как Министерство обороны России предупредило Украину, что российские вооруженные силы будут "наносить удары по центрам принятия решений, включая Киев, если атаки продолжатся".