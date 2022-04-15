Украинские войска обстреляли три деревни в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
В регионе объявлено чрезвычайное положение, а населенные пункты, расположенные вблизи границы, эвакуируются. Атаки нанесли ущерб зданиям и ранили нескольких мирных жителей.
"Наша деревня Журавлевка была обстреляна с украинской стороны, — написал Гладков в Telegram. - Есть повреждения домов и общественных зданий".
Чуть позже губернатор добавил, что среди жителей есть раненые.
Журавлевка находится недалеко от границы с Украиной. Две другие пограничные деревни, Сподарюшино и Безымено, также подверглись артиллерийскому обстрелу в четверг. Жителей эвакуировали, пострадавших там нет.
Власти Брянской области, также граничащей с Украиной, сообщили о двух атаках:
Эти атаки с воздуха были совершены ВСУ после того, как Министерство обороны России предупредило Украину, что российские вооруженные силы будут "наносить удары по центрам принятия решений, включая Киев, если атаки продолжатся".
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