Следующий отопительный сезон в странах Балтии может быть не "очень комфортным" из-за отказа от российского газа, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
По её словам, с учётом Клайпедского СПГ-терминала и Инчукалнского газохранилища объёмов газа должно хватить для "функционирования" стран Балтии в отопительный сезон.
"Но это уже не будет очень комфортным функционированием", — цитирует Шимоните РИА Новости.
Премьер Литвы не исключила, в частности, возможность введения ограничений для крупных потребителей газа в случае холодной зимы.
Ранее литовские власти сообщили о прекращении импорта российского газа и получении этого топлива через СПГ-терминал в Клайпедском порту.
Еврокомиссией подготовлен чрезвычайный план замены российского газа. Он предусматривает, в частности, сокращение пользования радиаторами и кондиционерами, реализацию проектов в области ветровой и солнечной энергетики, а также продвижение биометана.
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