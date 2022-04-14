Странам Балтии предрекли "не очень комфортную" зиму после отказа от газа из РФ

Следующий отопительный сезон в странах Балтии может быть не "очень комфортным" из-за отказа от российского газа, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По её словам, с учётом Клайпедского СПГ-терминала и Инчукалнского газохранилища объёмов газа должно хватить для "функционирования" стран Балтии в отопительный сезон.

"Но это уже не будет очень комфортным функционированием", — цитирует Шимоните РИА Новости.

Премьер Литвы не исключила, в частности, возможность введения ограничений для крупных потребителей газа в случае холодной зимы.

Ранее литовские власти сообщили о прекращении импорта российского газа и получении этого топлива через СПГ-терминал в Клайпедском порту.

Еврокомиссией подготовлен чрезвычайный план замены российского газа. Он предусматривает, в частности, сокращение пользования радиаторами и кондиционерами, реализацию проектов в области ветровой и солнечной энергетики, а также продвижение биометана.