Бербок отвергла остановку импорта газа из РФ в Германию

Власти Германии выступают против остановки импорта российского газа в связи с проведением РФ спецоперации на Украине.

По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которые приводит Die Welt, эмбарго на поставки газа из РФ не остановит военных действий на Украине, но повысит "их цену".

"Если бы полное эмбарго завтра остановило эти военные действия, мы бы сделали это немедленно", — подчеркнула министр.

Вместе с тем она отметила, что в Евросоюзе работают над снижением зависимости от российского газа.

Ранее Бербок заявила, что постепенный отказ от поставок российского топлива и энергетическая независимость от РФ должны стать целями Германии. По её словам, начало российской спецоперации на Украине лишь подтвердило необходимость сокращения энергозависимости от России.

"Мы должны стать полностью независимыми от российского энергоимпорта", — сказала глава МИД.

Она указала на необходимость более активного финансирования производства возобновляемой энергии.