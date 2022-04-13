Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

Издание "Politico" сообщает, что решение президента США Джо Байдена списать ядерную крылатую ракету морского базирования с ядерным боезарядом вызвало раскол в Конгрессе США. Против этого выступают республиканцы.

Главный республиканец в комиссии палаты представителей по стратегическим силам ВС США Дуг Ламборн заявил, что они должны отменить это решение любыми способами.

В прошлом году конгресс посчитал, что содержание крылатой ракеты и её боеголовок обойдётся США минимум в 10 млрд долларов. Если государство всё-таки выделит финансирование на сохранение ракеты, то это сильно ударит по имиджу сторонников Байдена, которые выступают за сдержанную ядерную политику и умеренные расходы на оборону.

Оборонный бюджет президента США направлен на то, чтобы свети к минимуму финансирование крылатой ракеты SLCM-N и вывести из эксплуатации ядерную гравитационную бомбу B83. Ранее республиканцы уже раскритиковали выделенный бюджет национальной обороны в 813 млрд долларов на 2023 год. По их мнению, этого недостаточно для удовлетворения потребностей военачальников по всему миру.