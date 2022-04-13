Минфин США: Вашингтон будет усиливать изоляцию России

Министерство финансов США заявило, что страна вместе с союзниками продолжит усиливать изоляцию России в разных её отраслях — экономической, финансовой и стратегической, сказала министр Джанет Йеллен. Она выступила с речью с Вашингтоне, во время которой подчеркнула, что Кремль будет поставлен перед выбором — поддерживать свою экономику или продолжать спецоперацию на территории Украины, передаёт РИА Новости.

В частности, Йеллен призвала американцев быть спокойными.

Ранее в МИДе России заявляли, что ничто не сможет помешать выполнению поставленных целей специальной операции.