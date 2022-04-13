Министерство финансов США заявило, что страна вместе с союзниками продолжит усиливать изоляцию России в разных её отраслях — экономической, финансовой и стратегической, сказала министр Джанет Йеллен. Она выступила с речью с Вашингтоне, во время которой подчеркнула, что Кремль будет поставлен перед выбором — поддерживать свою экономику или продолжать спецоперацию на территории Украины, передаёт РИА Новости.
В частности, Йеллен призвала американцев быть спокойными.
Ранее в МИДе России заявляли, что ничто не сможет помешать выполнению поставленных целей специальной операции.
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Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера
Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера