Украина нужна Западу как таран против Белоруссии и России – экс-депутат ВР

Бывший депутат Верховной рады Андрей Журавко убежден, что коллективный Запад использует Украину как таран против Белоруссии и Российской Федерации.

"Зеленский обманул народ. Он продался заокеанским партнерам. По большому счету, Украина нужна как таран против Беларуси и России. Мы должны понимать, американцам, Англии нужны ресурсы. Мы для них рабы", — заявил он в эфире телеканала ONT.

Журавко обратил внимание, что Украина находится в плачевном состоянии: "ни денег нет, ни помощи нет, ни производств, экономика убитая".

В то же время Запад не скупится на деньги для ведения военных действий с РФ, отметил экс-депутат ВР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он зaявил, что Мoсква будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, призвал украинских военных сложить оружие.