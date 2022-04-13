Список стран, которые поддержат РФ в Третьей мировой

Запад после начала российской спецоперации выразил своё неприятие происходящего. Англосаксонские страны, конечно, выступают единым фронтом, но у России есть масса друзей.

Да и сам Запад не стремится в этот конфликт, боясь его разрастания в общемировой. Президент Украины Владимир Зеленский долго просил США и ЕС о создании над его страной бесполетной зоны, но в НАТО отклонили все его просьбы.

Однако, учитывая высокую вероятность начала новой мировой войны, нужно понимать, какие страны могут выступить на стороне РФ.

К примеру, поддержку ей может оказать Пакистан.

Накануне начала специальной военной операции Москву с двухдневным визитом посетил премьер-министр Пакистана Имран Хан, отвергший позже требования Запада высказаться против России.

"Что вы о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые будут делать всё, что нам скажут?" — заявил он после того, как пакистанскому правительству пришло обращение с призывом присоединиться к антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей проведение специальной военной операции.

В итоге Пакистан остался одним из нескольких государств, воздержавшихся от голосования по данной резолюции.

Китай. Запад не поддержит ни при каких условиях, подчёркивая собственный нейтралитет и имея в виду свои собственные финансовые интересы.

Пекин проведение специальной военной операции не осудил, а российско-китайские отношения охарактеризовал как "стратегическое партнёрство". Надо понимать, что возможность избавиться от гегемонии доллара в Поднебесной не упустят. И, так же как и Пакистан, Китай воздержался от двух антироссийских голосований в ООН.

Индия, несмотря на жёсткое давление США, заявила, что санкции Запада против России не являются ответом на возникшую проблему.

Кроме того, Москва является крупнейшим поставщиком вооружения в Индию. Индии совершенно незачем рвать с Москвой отношения, учитывая тот факт, что в 2018 году страны заключили контракт по поставке в страну российских ЗРК С-400 на сумму в 5,43 миллиарда долларов США.

В итоге "Индия и Россия являются "естественными союзниками", но эти отношения не сказываются отрицательно на сотрудничестве страны с Соединёнными Штатами", заявил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх.

ЮАР в лице Африканского Национального Конгресса (АНК) восстановила дружеские отношения с Россией. Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума недавно заявил, что президент Путин является "миротворцем", а страны Запада — "задиры".

А Бразилия и Мексика отказались и от санкций, и от антироссийского голосования, и обвинений в агрессии. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прямо заявил, что хочет иметь "хорошие отношения со всеми правительствами мира".

Так что громкие заявления Запада о том, что Россия — изгой навеки, к реальности не имеют никакого отношения.

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