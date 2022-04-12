Новый позор Байдена: заменил "уголовное преследование" на "проституцию"

Лидер США Джо Байден в очередной раз допустил речевой "ляп" в своей речи на публике, когда говорил о новых требованиях по поводу регулирования оружия частного производства.

Когда Байден говорил о том, что необходимо особо контролировать оружие без серийных номеров, так называемое "оружие-призрак", он случайно оговорился, сказав вместо "уголовное преследование" ("prosecution") слово "проституция" ("prostitution"). Речь президента была показана на канале CBS News.

"Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции", — сказал хозяин Белого дома, подразумевая своими словами необходимость судебного преследования компаний по производству табачных изделий.

Байден часто допускает нелепые оплошности в своей речи на публике. Из последних примеров — двойная оговорка во время выступления в Белом доме, когда президент сначала запутался в аббревиатуре ATF (Американская федерация учителей), а потом не смог правильно произнести фамилию номинанта. А до этого две оговорки в речи Байдена случились на прошлой неделе, во время торжественного мероприятия.

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