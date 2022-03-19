Историк Паршина сравнила Байдена с поздним Брежневым

То, что США ждут большие неприятности, стало понятно сразу же, когда президентом был избран Джозеф Байден. И это лишь подтвердилось со временем. 79-летний Байден всё больше напоминает позднего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Такое мнение высказала историк, писательница Лана Паршина, которая прожила почти 20 лет в Америке и Франции.

Эксперт напомнила о недавней оговорке Байдена, назвавшего в своей речи жителей Украины иранцами. Можно ли ожидать от этого человека каких-то здравых решений — вопрос риторический, заметила Паршина в беседе с NEWS.ru.

Она сравнила нынешнее состояние США с ситуацией начала 1980-х годов в СССР и указала на сходство системы управления в Америке с "поздним Политбюро".

Леонид Ильич Брежнев так же с трудом говорил и едва ли мог принимать адекватные решения в последние годы пребывания у власти. А похожи на него были его ближайшие соратники, заметила историк.

Для СССР всё это закончилось крахом, то же самое, похоже, впереди и у США, заключила писательница.

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