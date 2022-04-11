Гарибашвили: Грузия не будет открывать второй фронт боевых действий против РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не станет открывать фронт боевых действий против России. Таким образом он ответил на вопрос о военной помощи Киеву, который поднимала украинская сторона.

"Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы этого не допустим", — заявил Гарибашвили.

Он считает, что сейчас важно сохранить спокойствие и стабильность в стране, помогать ей развиваться.

Ранее предложение открыть против России дополнительный фронт внёс глава украинского Совета безопасности Алексей Данилов. По его мнению, такие могли бы быть созданы рядом с Калининградской областью, Курильскими островами и территорией Грузии.