Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не станет открывать фронт боевых действий против России. Таким образом он ответил на вопрос о военной помощи Киеву, который поднимала украинская сторона.
"Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы этого не допустим", — заявил Гарибашвили.
Он считает, что сейчас важно сохранить спокойствие и стабильность в стране, помогать ей развиваться.
Ранее предложение открыть против России дополнительный фронт внёс глава украинского Совета безопасности Алексей Данилов. По его мнению, такие могли бы быть созданы рядом с Калининградской областью, Курильскими островами и территорией Грузии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.