Зеленский: Украина не готова на диалог с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не готова на диалог с Россией, чтобы завершить боевые действия на территории страны. Об этом он сказал после переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Зеленский отметил, что Украина готова бороться или искать альтернативные пути дипломатии, но диалог кажется ему параллельным.

Кроме этого, с Нехаммером глава Украины обсудили двусторонние отношения и поддержку страны для вступления в Евросоюз, а также санкции, которые стоит наложить на Россию. Зеленский поблагодарил власти Австрии за предоставленную военную технику.