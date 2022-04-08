Швейцария не будет высылать дипломатов РФ в наказание за проведение СВО

Глава швейцарского государства Игнацио Кассис заявил, что не планирует высылать российских дипломатов в наказание за проведение спецоперации на Украине.

"Федеральный совет решил, что высылка дипломатов — это мера, которая должна быть принята в целях политики безопасности, а не как санкция за что-то. Мы должны оставаться на этой линии и не менять правила игры", — написал президент Швейцария в своем Тwitter.

Также Берн требует проведения независимого международного расследования трагедии в украинском городе Буча, чтобы выяснить, виноваты ли российские войска в расстреле мирных жителей.

Отмечается, что Совет ООН по правам человека уже учредил Международную комиссию по расследованию данного преступления, участие в которой Россия категорически отвергает.