Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины впервые за последние десятилетия получат шанс на дальнейшее развитие.

По его словам, жизнь на этих украинских территориях будет меняться только к лучшему. Развитие таких регионов, отметил Шеремет, выйдет на "небывалый уровень" из-за экономической интеграции с РФ.

"Освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее", — подчеркнул Шеремет в интервью РИА Новости.

Он добавил, что населённые пункты, освобождённые от ВСУ и националистов, будут такими же процветающими, как Крым. Политик подчеркнул: в Херсонской области уже восстанавливается нормальная жизнь, а гражданское население находится под охраной российских военных.

Ранее бывшие боевики территориальной обороны Украины начали сдавать оружие Вооружённым силам РФ в Херсоне. В их руках была военная техника, которая выдавалась киевским режимом без каких-либо документов и проверок.