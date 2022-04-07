Пандемия не закончится в 2022 году, заявил вирусолог Чумаков

О завершении пандемии коронавируса пока говорить не приходится, и ждать её окончания в 2022 году не стоит, заявил молекулярный биолог, вирусолог и профессор Пётр Чумаков.

Эксперт в беседе с URA.RU объяснил, почему распространение коронавирусной инфекции может затянуться.

"Очень неравномерно сейчас идёт борьба с пандемией. Вообще только половина Земли охвачена прививками. Остальные — непривитые. Кроме того, есть большие страны, вроде Китая, в которых практически ещё никто не переболел. Хотя они все вакцинированы, очень большой процент вакцинированных, но коллективный иммунитет довольно низкий, потому что надо всё время ревакцинироваться. И там вакцина малоэффективна", — рассказал он.

Кроме того, Чумаков предупредил о том, что эпидемиологическая ситуация в Китае может выйти из-под контроля. Тогда у них будет довольно затяжной процесс этой заболеваемости, резюмировал он.

Ранее вирусолог, специалист по вакцинам, доктор медицинских наук и профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, почему эпидемии коронавирусов в Азии в 2002–2003 и в 2012–2013 годах не переросли в пандемии, и правда ли, что COVID-19 не имеет искусственного происхождения, а также о том, возможно ли когда-нибудь полностью уничтожить коронавирусы.