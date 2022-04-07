Из-за кражи британский флот потерял топлива на 326 тысяч долларов

На базе британских ВМС в Девонпорте на протяжении нескольких дней происходили масштабные кражи дизельного топлива, сообщает The Sun. Общая стоимость похищенного — в районе 250 тысяч фунтов стерлингов или 350 тысяч долларов.

Топливо предназначалось для генераторов военного десантного корабля Bulwark, сообщают журналисты. Его кража была обнаружена при осмотре одного из бензовозов, покидавшего местный порт.

Как утверждают журналисты, ссылаясь на источники среди высокопоставленных лиц, украденное топливо потом продавали на черном рынке. Это произошло на фоне растущих цен на энергоресурсы в результате спецоперации ВС РФ на территории Украины и последовавших санкций.