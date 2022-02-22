Британия хотела отправить эсминец для "устрашения" РФ, но он "сломался"

Британские власти перенесли отправку эсминца HMS Diamond в Средиземное море из-за обнаружения у корабля "технического дефекта". Представители королевства анонсировали отправку фрегата неделей ранее.

Ранее в Великобритании заявили, что эсминец будет направлен в Средиземноморье для демонстрации "мощи военного флота" страны на фоне конфликта вокруг Украины.

"HMS Diamond продолжает подготовку к выполнению запланированных операционных задач в соответствии с ранее озвученными заявлениями, в том числе устраняются мелкие неисправности", — цитирует заявление британского военного ведомства в местных СМИ ТАСС.

Корабль должен был отбыть 17 февраля, но на Великобританию обрушился сильный шторм. Выход эсминца перенесли из-за непогоды. Позже власти сообщили и о технической неисправности фрегата. Что именно сломалось, в ведомстве не уточнили.

Теперь предполагается, что HMS Diamond выйдет в Средиземноморье завтра, 23 февраля.

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