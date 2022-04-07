Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла

Группа офицеров стран НАТО — из Британии, Франции, Германии — и "нейтральной" Швеции, застрявшая на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вместе с боевиками "Азова*" вышли на связь с российскими военными. Они попросили помочь им выбраться из котла, предоставить гумкоридор.

Напомним, о том, что иностранные военные "непонятно как" оказались в котле в компании украинских националистов, ранее рассказывала Pravda. Ru (подробности — здесь).

О желании НАТОвских офицеров спасти свои жизни сообщил волонтер Герман Владимиров, работающий на Донбассе. По его словам, коридоры для выхода с территории окружённого предприятия иностранцы стали просить после известия о сбитых украинских вертолетах, направленных в Мариуполь для эвакуации боевиков и их инструкторов.

"Отбуратинить и оттюльпанить"

Что решит российское Минобороны в ответ на просьбу о спасении, пока неизвестно. Мнение же военных однозначно:

инструкторы НАТО должны быть показательно уничтожены вместе с их подопечными. "Отбуратинить и оттюльпанить, чтоб другим еврочморям неповадно было. Если они там остались, то, несомненно, для совершения враждебных и преступных действий в отношении России, а значит — должны испить свою солдатскую чашу до дна", — высказался оружейник Владислав Лобанов.

К слову, сами нацисты вместе со своими "забугорными" инструкторами никакого человеколюбия и гуманности в Мариуполе не демонстрировали, о чём неоднократно говорил Денис Пушилин, глава ДНР.

*запрещённый в России националистический батальон