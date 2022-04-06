Косачёв: РФ не жалеет о выходе из СЕ, но будет бороться за ООН и ОБСЕ

По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачёва, о выходе России из Совета Европы, переставшем защищать демократические ценности, жалеть не стоит. Однако за то, чтобы остаться в ООН и ОБСЕ, смысл побороться есть.

Косачёв выразил сожаление по поводу потери роли Совета Европы как гаранта человеческих ценностей и свобод, добавив, что за своё членство в ОБСЕ и ООН Россия будет продолжать бороться невзирая на противодействие НАТО и ЕС.

"Покойся с миром, Парижская хартия. Тебя растоптали, уничтожили и похоронили. Совет Европы как гарант её идеалов и ценностей тоже необратимо почил в бозе. Ну а за ОБСЕ и тем более за ООН ещё есть смысл побороться. Что Россия, уверен, и будет делать последовательно и инициативно. Что бы по этому поводу ни думали и ни делали в НАТО и в Евросоюзе", — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

16 марта Россия официально перестала быть членом Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.