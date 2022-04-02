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Автор Юлия Миленина

DWN: чиновники в ФРГ повысили себе зарплаты на фоне падения доходов населения

Мир

Сотрудникам федерального правительства ФРГ повысили зарплаты, хотя власти регулярно призывают жителей Германии готовиться к падению доходов. Об этом сообщает DWN.

DWN: чиновники в ФРГ повысили себе зарплаты на фоне падения доходов населения

Издание отмечает, что налогоплательщики, скорее всего, будут недовольны таким шагом высшего руководства страны. По информации DWN, зарплата канцлера ФРГ Олафа Шольца тоже будет увеличена.

"Шольц и его министры повысили себе зарплаты. Канцлер может рассчитывать на месячную прибавку в 345 евро, министр финансов Кристиан Линднер и глава Минэкономики Роберт Хабек будут получать по 275 евро дополнительно", — сказано в материале.

Ранее глава немецкого химконцерна BASF Мартин Брудермюллер заявлял, что Германию ждёт "худший кризис" со времён окончания Второй мировой войны, если власти страны введут запрет на поставки газа из России. Он считает, что ФРГ ещё не готова к отказу от российских энергоресурсов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы зарплата германия олаф шольц
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