EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Bloomberg: Евросоюз разъяснит Китаю риски помощи России

Мир

Западные журналисты написали, что руководители стран-союзниц ЕС собираются в ходе саммита с Китаем предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях экономической и военной помощи России. Вероятно, европейские лидеры попытаются указать коллеге на риск нанести урон своему статусу подобными действиями.

Bloomberg: Евросоюз разъяснит Китаю риски помощи России

"Ни один европейский гражданин не поймёт никакую поддержку способности России вести войну. Это нанесёт серьёзный ущерб репутации Китая здесь, в Европе", — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой цитирует Bloomberg.

По её мнению, Пекин отвечает за соблюдение Москвой международных законов, обеспечение независимости Украины. Также политик обратила внимание на важность предстоящей встречи Китая и Евросоюза. Как отметила фон дер Ляйен, данное событие определит отношения стран в мире.

Ранее выяснилось, что целью саммита ЕС и КНР станет обсуждение конфликта на Украине. Известно, что Си Цзиньпин примет участие в мероприятии в онлайн-формате. По мнению аналитиков Global Times, председатель Китая "вдохнёт позитив" в переговоры по украинскому вопросу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай европа россия евросоюз си цзиньпин урсула фон дер ляйен
Sberbank
Новости
Жители Белгорода сообщают, что в городе раздался ещё один взрыв
Песков: национализация дочек "Газпрома" ФРГ нарушила бы международное право
Депутат Хамзаев: Депардье нужно лишить гражданства РФ из-за заявлений по Украине
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Украина не желает соблюдать правила обращения с военнопленными
Франция намерена покупать российский газ за евро, которые переведут в рубли
Песков: на Западе происходит бандитский отъём российской собственности
Песков опроверг слухи о неизлечимой болезни Путина
Моррисон: Украине передадут австралийские бронетранспортёры
Bloomberg: Евросоюз разъяснит Китаю риски помощи России
Популярное
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Общество
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Силовые структуры
Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны
Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Санкции и рубль: Запад увяз в экономической войне с Россией Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией
Мир. Новости мира
Times: Китай задумался о создании "поезда судного дня"
Аналитик: поставки газа в ЕС за рубли на 100 процентов поддержат нацвалюту
Экономика и бизнес
Аналитик: поставки газа в ЕС за рубли на 100 процентов поддержат нацвалюту
Последние материалы
Песков: на Западе происходит бандитский отъём российской собственности
Песков опроверг слухи о неизлечимой болезни Путина
Моррисон: Украине передадут австралийские бронетранспортёры
Bloomberg: Евросоюз разъяснит Китаю риски помощи России
5 апреля в "Школе современной пьесы" — спектакль "Степь Чехова"
Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине
Джим Керри заявил о завершении карьеры в Голливуде
Коллега Урганта объяснила отъезд телеведущего из России
Экс-депутат Рады Кива: Польша может попытаться заполучить Львовскую область
Санкции и рубль: Запад увяз в экономической войне с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников