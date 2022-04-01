Bloomberg: Евросоюз разъяснит Китаю риски помощи России

Западные журналисты написали, что руководители стран-союзниц ЕС собираются в ходе саммита с Китаем предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях экономической и военной помощи России. Вероятно, европейские лидеры попытаются указать коллеге на риск нанести урон своему статусу подобными действиями.

"Ни один европейский гражданин не поймёт никакую поддержку способности России вести войну. Это нанесёт серьёзный ущерб репутации Китая здесь, в Европе", — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой цитирует Bloomberg.

По её мнению, Пекин отвечает за соблюдение Москвой международных законов, обеспечение независимости Украины. Также политик обратила внимание на важность предстоящей встречи Китая и Евросоюза. Как отметила фон дер Ляйен, данное событие определит отношения стран в мире.

Ранее выяснилось, что целью саммита ЕС и КНР станет обсуждение конфликта на Украине. Известно, что Си Цзиньпин примет участие в мероприятии в онлайн-формате. По мнению аналитиков Global Times, председатель Китая "вдохнёт позитив" в переговоры по украинскому вопросу.