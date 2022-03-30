В КНР заявили, что намерены снижать эскалацию вокруг Украины

Китайские власти намерены снижать градус эскалации вокруг ситуации с Украиной и выступают за политику мирного диалога в данном вопросе, заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, страна выступает за мир и никак иначе.

Как подчеркнул Ван И, Китай намерен посодействовать прекращению мирового гуманитарного кризиса.

"Наша позиция довольно ясна: если приходится выбирать между войной и миром, между санкциями и диалогом, мы будем выступать за мир и диалог", — заявил Ван И во время видеоконференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. — Мы выступаем за снижение эскалации конфликта".

Кроме того, Ван И отметил, что Китай и Евросоюз совместно могут содействовать построению многополярного мира, как две сильнейшие геополитические силы.