Власти США высказались против "разделения Грузии"

Соединенные Штаты не признают никаких действий "по разделению Грузии", сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс на брифинге, следует из трансляции на Youtube-канале Госдепа.

"Ни нынешние власти, ни российское правительство не могут принимать решения насчёт будущего жителей Южной Осетии, которая является частью Грузии", — заявил дипломат.

Ранее руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло поддержал стремление Южной Осетии организовать референдум о присоединении к России. По словам политика, осетины являются "единой семьёй".

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения главы Южной Осетии Анатолия Бибилова о намерении провести в регионе референдум о вхождении в состав России. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва уважает мнение народа республики.