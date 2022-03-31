Словенцы негативно отнеслись к снятию с флагштока посольства в Киеве национального флага, потому что "он очень похож на российский".
Действительно, только эмблема отличает словенский флаг от российского триколора, и, по словам временного поверенного в делах Словении при посольстве в Киеве Бостьяна Лесяка, когда флаг "поникший", то эмблемы не видно, и он становится совсем идентичен российскому.
Лесяк рассказал, что по его прибытии в Киев два дня назад, сотрудники нацгвардии Украины и полиции подошли и "попросили временно снять словенский флаг" , но оставили флаг ЕС, сообщает агентство "Танюг".
Лесяк добавил, что украинские власти таким образом заботятся о безопасности сотрудников посольства и что он регулярно докладывает обо всем послу Словении Томашу Менчину, который работает в польском городе Жешув, недалеко от границы с Украиной.
Читатели портала politika. rs негативно отреагировали на "просьбу" Киева, действия своего дипломата и правительства Словении, потому что "просьба принимающей страны снять флаг со здания посольства иностранного государства идентична просьбе закрыть представительство". Вот некоторые из комментариев:
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