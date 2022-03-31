Словенцы раскритиковали снятие национального флага в посольстве в Киеве

Словенцы негативно отнеслись к снятию с флагштока посольства в Киеве национального флага, потому что "он очень похож на российский".

Действительно, только эмблема отличает словенский флаг от российского триколора, и, по словам временного поверенного в делах Словении при посольстве в Киеве Бостьяна Лесяка, когда флаг "поникший", то эмблемы не видно, и он становится совсем идентичен российскому.

Лесяк рассказал, что по его прибытии в Киев два дня назад, сотрудники нацгвардии Украины и полиции подошли и "попросили временно снять словенский флаг" , но оставили флаг ЕС, сообщает агентство "Танюг".

Лесяк добавил, что украинские власти таким образом заботятся о безопасности сотрудников посольства и что он регулярно докладывает обо всем послу Словении Томашу Менчину, который работает в польском городе Жешув, недалеко от границы с Украиной.

Читатели портала politika. rs негативно отреагировали на "просьбу" Киева, действия своего дипломата и правительства Словении, потому что "просьба принимающей страны снять флаг со здания посольства иностранного государства идентична просьбе закрыть представительство". Вот некоторые из комментариев:

Я думаю, что это отличный момент для Словении, чтобы разорвать все связи с Россией и показать, как она поддерживает Украину. В связи с этим я бы предложил сменить цвет флага Словении на розовый с дерзким зеленым оттенком.

А что было бы, если бы Словения в ответ подняла свой прежний флаг Социалистической Республики Словении с красной пятиконечной звездой? А вместо голубого флага ЕС с желтыми звездами — бывший красный партийный флаг и текстом: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Кроме шуток, просьба принимающей страны снять флаг со здания посольства иностранного государства может быть сведена к просьбе закрыть посольство.

Просто скажите, какой флаг должна поднять Словения, и она поднимет.

(Дипломаты) Могли бы его перевернуть, чтобы он был похож на флаг Республики Сербии.

Это чистой воды паранойя, не имеющая никакого отношения к безопасности. Завтра такие же лицемеры потребуют снять другие флаги, которые похожи на сербский, французский!

Это беспрецедентная истерия! Представьте, запретили Достоевского и Чайковского, и теперь словенский флаг выглядит как русский. Народ, тут дело в том, что Россия испортила игру Вашингтона и у него фрустрация , которая вызывает агрессию.