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Автор Екатерина Широкова

С посольства Словении в Киеве сняли флаг: очень похож на триколор РФ

Мир

Посольство Словении в Киеве было вынуждено снять флаг своей стран с входной группы из-за настойчивой "просьбы" нацбатальонов и полиции. Согласно информации, причиной тому послужила схожесть флага с российским.

Как отметил временно поверенный в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка, представители националистического батальона заверили, что позже флаг можно вернуть.

"Пришли и сказали временно снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский", — пояснил поверенный Словенскому агентству печати.

Как отметил Лесьяк, инцидент случился спустя два дня, как он приехал в Киев, чтобы возобновить работу посольства.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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