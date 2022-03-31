Посольство Словении в Киеве было вынуждено снять флаг своей стран с входной группы из-за настойчивой "просьбы" нацбатальонов и полиции. Согласно информации, причиной тому послужила схожесть флага с российским.
Как отметил временно поверенный в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка, представители националистического батальона заверили, что позже флаг можно вернуть.
"Пришли и сказали временно снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский", — пояснил поверенный Словенскому агентству печати.
Как отметил Лесьяк, инцидент случился спустя два дня, как он приехал в Киев, чтобы возобновить работу посольства.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.