Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал намерение Южной Осетии провести референдум о присоединении к России. По словам политика, осетины остаются единым народом и не отдаляются друг от друга.
"Северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями", — подчеркнул губернатор в своём Telegram-канале.
Также глава региона сказал, что в прошлом чиновники меняли административные границы, однако местные жители всегда мечтали "быть единой семьёй". По мнению Меняйло, осетины никогда не были разделены духовно и культурно.
"Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни", — написал политик в своём Telegram-канале.
Ранее в Тбилиси отреагировали на заявления властей Южной Осетии о желании народа сделать регион частью России. Как отметили в МИД Грузии, подобный референдум не будет обладать юридической силой.
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