Глава Северной Осетии одобрил референдум в Южной Осетии: "Единая семья"

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал намерение Южной Осетии провести референдум о присоединении к России. По словам политика, осетины остаются единым народом и не отдаляются друг от друга.

"Северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями", — подчеркнул губернатор в своём Telegram-канале.

Также глава региона сказал, что в прошлом чиновники меняли административные границы, однако местные жители всегда мечтали "быть единой семьёй". По мнению Меняйло, осетины никогда не были разделены духовно и культурно.

"Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни", — написал политик в своём Telegram-канале.

Ранее в Тбилиси отреагировали на заявления властей Южной Осетии о желании народа сделать регион частью России. Как отметили в МИД Грузии, подобный референдум не будет обладать юридической силой.