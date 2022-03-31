Политолог: если Южная Осетия войдёт в состав РФ, Грузия не ограничится протестом

Политолог, журналист Игорь Гвритишвили в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о проведении референдума о присоединении республики к России в ближайшем будущем.

"Грузия будет выражать протест, естественно, и посчитает, что это незаконный референдум. Во-первых, Тбилиси не признаёт независимость региона. Во-вторых, много сёл сровняли с землёй, из-за чего большое количество грузинского населения Южной Осетии вынужденно покинуло её, люди стали беженцами. При этом жители Грузии не будут принимать участия в референдуме", — сказал специалист.

Вместе с этим он подчеркнул, что из-за референдума и принятия Южной Осетии в состав России отношения Москвы и Тбилиси, в том числе и экономические, ухудшатся. Также эксперт напомнил, что сейчас Грузия является торговым партнёром нашей страны.

"Тбилиси будет протестовать. Но если Россия согласится принять Южную Осетию, будут более серьёзные последствия", — заключил собеседник издания.

Ранее представитель Бибилова заявил, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ, скорее всего, состоится после выборов президента республики. Известно, что это голосование пройдёт 10 апреля.