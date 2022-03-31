МИД Грузии: Тбилиси против референдума в Южной Осетии, но выступает за мир

Руководитель МИД Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси не считает референдум в Южной Осетии о присоединении к России законным. По словам министра, это мероприятие не будет обладать правовой силой.

По мнению грузинского внешнеполитического ведомства, территорию Южной Осетии оккупировали. Такой статус утвердил Страсбургский суд. По этой причине результаты референдума нельзя будет признать юридически, подчеркнул Залкалиани. Однако он сказал, что Тбилиси не станет нарушать обязательства и пытаться влиять на ситуацию силовым путём.

"Мы этого (вовлечения в провокации. — Прим. ред.), конечно же, не допустим. Мы выбрали мирную политику", — заключил глава МИД Грузии в ходе выступления перед журналистами.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти республики консультируются с Москвой по проведению референдума о вхождении региона в состав России. Как подчеркнул лидер, этот шаг "жизненно необходим" гражданам.