Сын Байдена финансировал биолаборатории на Украине

Сын президента США Джо Байдена Хантер финансировал создание боевых вирусов на Украине, оплачивая биолаборатории. По данным "Комсомольской правды", корни уходят в прошлое: в 2005 году между Америкой и Украиной было подписано "невинное" соглашение, касающееся министерства здравоохранения с украинской стороны и министерства обороны — с американской. Его цель — якобы предотвращать распространение технологий и патогенов, которые могут быть использованы в ходе создания биологического оружия.



Более того, уже ближе к нашему времени, в 2016 году прошел семинар "по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями", в котором также принимала участие Польша. Среди его участников — Пентагон и подразделение Минобороны США, занимающееся непосредственно биологическим оружием массового поражения (и любым другим такого же масштаба).



Примерно в это же время на Украине занял большой пост сын президента Джо Байдена Хантер — вошел в совет директоров украинского энергетического холдинга Burisma. Деньги он выводил через компанию Metabiota, также участвовавшей в том семинаре. По сути, именно она и подразделение Пентагона занимались созданием биолаборатории, оплачиваемой непосредственно Хантером Байденом.



В дальнейшем было проведено еще много встреч между Украиной, американскими биологическими компаниями и Минобороны США, в частности, утверждается об исследовании высокопатогенного птичьего гриппа, в экспериментах которого все пораженные вирусом особи погибли в течение трех дней. Одновременно с этим на российском юге происходит вспышка птичьего гриппа…



Сейчас же, по данным "Комсомольской правды", биолаборатории уничтожают компромат, поскольку в ходе спецоперации, проводимой Россией на Украине, очень многое может вскрыться — такое, что не предназначено для глаз публики.