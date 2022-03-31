Fox News: Пентагон оплачивал разработки "смертельных патогенов" на Украине

Такер Карлсон, ведущий Fox News, рассказал в эфире, что в распоряжении редакции есть документы, подтверждающие, что правительство США финансировало биологические лаборатории на территории Украины. Они датированы 2007-2008 годами.

По словам журналиста, американские власти поставляли через Пентагон ресурсы для исследования "определенных смертельных патогенов". В частности, разработки "многопатогенного картографического проекта для получения молекулярных сигнатур патогенных микроорганизмов, эндемичных для Украины, и переноса штаммов". В "46 объектов на Украине" Пентагоном было вложено более $200 млн.

"Правительство США действительно исследует патогены на Украине, — заявил американский ведущий. — Мы не знаем, когда это началось, но мы точно знаем, что по крайней мере 14 лет назад лаборатории уже работали".

К слову, ранее Daily Mail сообщила о связи сына Байдена с пресловутыми лабораториями на Украине.