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Автор Владимир Васютченко

РФ вышлет десять дипломатов стран Балтии

Мир

Десяти дипломатам предстоит покинуть РФ по требованию российских властей. Об этом сообщает МИД РФ.

РФ вышлет десять дипломатов стран Балтии

По информации ведомства, 29 марта российский МИД вызвал послов Латвии, Литвы и Эстонии.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", — говорится в сообщении.

Также послам объявили, что нескольким дипломатам прибалтийских стран придётся уехать из РФ в связи с прекращением их аккредитации. Речь идёт о четырёх сотрудниках литовского посольства, трёх латвийских дипломатах, а также трёх представителях посольства Эстонии и Псковской Канцелярии генконсульства этой страны в Санкт-Петербурге.

В МИД РФ заявили, что решение в отношении дипломатов стран Балтии принято, основываясь на принципе взаимности, и потребовали, чтобы они покинули РФ в те же сроки, какие в Латвии, Литве и Эстонии отвели для отъезда сотрудников российских дипмиссий из этих стран.

Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке ряда российских дипломатов.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва латвия эстония
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