РФ вышлет десять дипломатов стран Балтии

Десяти дипломатам предстоит покинуть РФ по требованию российских властей. Об этом сообщает МИД РФ.

По информации ведомства, 29 марта российский МИД вызвал послов Латвии, Литвы и Эстонии.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", — говорится в сообщении.

Также послам объявили, что нескольким дипломатам прибалтийских стран придётся уехать из РФ в связи с прекращением их аккредитации. Речь идёт о четырёх сотрудниках литовского посольства, трёх латвийских дипломатах, а также трёх представителях посольства Эстонии и Псковской Канцелярии генконсульства этой страны в Санкт-Петербурге.

В МИД РФ заявили, что решение в отношении дипломатов стран Балтии принято, основываясь на принципе взаимности, и потребовали, чтобы они покинули РФ в те же сроки, какие в Латвии, Литве и Эстонии отвели для отъезда сотрудников российских дипмиссий из этих стран.

Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке ряда российских дипломатов.