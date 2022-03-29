Десяти дипломатам предстоит покинуть РФ по требованию российских властей. Об этом сообщает МИД РФ.
По информации ведомства, 29 марта российский МИД вызвал послов Латвии, Литвы и Эстонии.
"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", — говорится в сообщении.
Также послам объявили, что нескольким дипломатам прибалтийских стран придётся уехать из РФ в связи с прекращением их аккредитации. Речь идёт о четырёх сотрудниках литовского посольства, трёх латвийских дипломатах, а также трёх представителях посольства Эстонии и Псковской Канцелярии генконсульства этой страны в Санкт-Петербурге.
В МИД РФ заявили, что решение в отношении дипломатов стран Балтии принято, основываясь на принципе взаимности, и потребовали, чтобы они покинули РФ в те же сроки, какие в Латвии, Литве и Эстонии отвели для отъезда сотрудников российских дипмиссий из этих стран.
Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке ряда российских дипломатов.
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