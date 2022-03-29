Трёх прибалтийских послов вызвали в МИД РФ

Трёх прибалтийских послов вызвали в министерство иностранных дел РФ 29 марта.

По информации источника ТАСС, вызов послов связан с решением РФ о высылке прибалтийских дипломатов в ответ на аналогичные действия стран Балтии.

"К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили о высылке из своих стран ряда российских дипломатов. Латвия решила выслать трёх сотрудников российского посольства из-за деятельности, «противоречащей дипломатическому статусу», а также в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Эстония также объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов.

В Литве решили выслать четырёх сотрудников дипмиссии РФ.