Трёх прибалтийских послов вызвали в министерство иностранных дел РФ 29 марта.
По информации источника ТАСС, вызов послов связан с решением РФ о высылке прибалтийских дипломатов в ответ на аналогичные действия стран Балтии.
"К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов", - сказал собеседник агентства.
Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили о высылке из своих стран ряда российских дипломатов. Латвия решила выслать трёх сотрудников российского посольства из-за деятельности, «противоречащей дипломатическому статусу», а также в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Эстония также объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов.
В Литве решили выслать четырёх сотрудников дипмиссии РФ.
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