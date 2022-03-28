Северная Македония объявила персонами нон грата пять российских дипломатов

Власти Северной Македонии решили выслать из страны пять российских дипломатов.

Как сообщает местное информагентство MIA, в понедельник, 28 марта, в МИД Северной Македонии вызвали посла РФ Сергея Баздникина и вручили ему ноту со списком пяти сотрудников российской дипмиссии, которые объявлены нежелательными в стране или персонами нон грата.

Согласно сведениям источников македонского портала MDK.mk в "компетентных органах", российские дипломаты объявлены персонами нон грата из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции. Сообщается, что этим сотрудникам посольства РФ предстоит покинуть Северную Македонию в ближайшие пять дней.

Ранее стало известно о вызове 28 марта в российский МИД посла Словакии в Москве Любомира Регака. Дипломату объявили о признании персонами нон грата трёх сотрудников посольства Словакии в РФ. Такое решение принято в ответ на высылку трёх российских дипломатов из Словакии в марте 2022 года. Объявленные персонами нон грата сотрудники словацкого посольства должны покинуть РФ в течение 72 часов.