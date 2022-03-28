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Автор Владимир Васютченко

Северная Македония объявила персонами нон грата пять российских дипломатов

Мир

Власти Северной Македонии решили выслать из страны пять российских дипломатов.

Северная Македония объявила персонами нон грата пять российских дипломатов

Как сообщает местное информагентство MIA, в понедельник, 28 марта, в МИД Северной Македонии вызвали посла РФ Сергея Баздникина и вручили ему ноту со списком пяти сотрудников российской дипмиссии, которые объявлены нежелательными в стране или персонами нон грата.

Согласно сведениям источников македонского портала MDK.mk в "компетентных органах", российские дипломаты объявлены персонами нон грата из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции. Сообщается, что этим сотрудникам посольства РФ предстоит покинуть Северную Македонию в ближайшие пять дней.

Ранее стало известно о вызове 28 марта в российский МИД посла Словакии в Москве Любомира Регака. Дипломату объявили о признании персонами нон грата трёх сотрудников посольства Словакии в РФ. Такое решение принято в ответ на высылку трёх российских дипломатов из Словакии в марте 2022 года. Объявленные персонами нон грата сотрудники словацкого посольства должны покинуть РФ в течение 72 часов.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы северная македония
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