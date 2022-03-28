МИД: РФ вышлет трёх сотрудников посольства Словакии в Москве

Российские власти решили выслать из страны трёх сотрудников посольства Словакии в Москве. Об сообщает МИД РФ.

По информации ведомства, в понедельник, 28 марта, в МИД вызвали посла Словакии в РФ Любомира Регака. Ему объявили о решении признать трёх сотрудников словацкой димписсии персонами нон грата в ответ на высылку трёх российских дипломатов из Словакии в марте этого года.

Сообщается, что трем словацким дипломатам предписано покинуть РФ в течение ближайших трёх суток.

"Главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию", — говорится в сообщении.

Кроме того, Регаку было "жёстко" заявлено о недопустимости случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии.