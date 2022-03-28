Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад всегда будет искать новые поводы для санкций против России, чтобы сдержать её развитие. Это касается и геополитики, и стратегии. Однако, заверил он, у страны по-прежнему остаётся много партнёров, речи об изоляции не идёт.
Лавров заметил, что санкции против России никогда не заканчивались, потому что страна была под ограничениями и до присоединения Крыма в 2014 году, разве что после него стали вводиться на регулярной основе.
Что же касается изоляции, то министр иностранных дел сказал, что её нет — и о ней сообщают лишь те, кто ментально уже смирился с главенством Запада.
"У нас огромное количество партнёров и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Азии, и в целом в Африке, в Латинской Америке. У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами", — заявил Лавров журналистам во время визита в Сербию.
Он добавил, что в Москве видят, как Евросоюз и США давят на Сербию, чтобы и она ввела антироссийские санкции. По его словам, это не имеет ничего общего с интеграционными процессами.
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