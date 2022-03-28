Лавров заявил, что Запад всегда будет находить новые поводы для санкций

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад всегда будет искать новые поводы для санкций против России, чтобы сдержать её развитие. Это касается и геополитики, и стратегии. Однако, заверил он, у страны по-прежнему остаётся много партнёров, речи об изоляции не идёт.

Лавров заметил, что санкции против России никогда не заканчивались, потому что страна была под ограничениями и до присоединения Крыма в 2014 году, разве что после него стали вводиться на регулярной основе.

Что же касается изоляции, то министр иностранных дел сказал, что её нет — и о ней сообщают лишь те, кто ментально уже смирился с главенством Запада.

"У нас огромное количество партнёров и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Азии, и в целом в Африке, в Латинской Америке. У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами", — заявил Лавров журналистам во время визита в Сербию.

Он добавил, что в Москве видят, как Евросоюз и США давят на Сербию, чтобы и она ввела антироссийские санкции. По его словам, это не имеет ничего общего с интеграционными процессами.