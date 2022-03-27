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Автор Валентина Севрюгина

La Croix: Индия не пойдёт против России из-за военной поддержки

Мир

Власти Индии хотят сохранить хорошие отношения со всеми на фоне обострения украинского кризиса, пишет обозреватель французской La Croix Ванесса Дуньяк.

La Croix: Индия не пойдёт против России из-за военной поддержки

Так, автор отмечает, что Индия не может отказаться от связей ни с Россией, ни с Западом — они помогают стране сохранить баланс сил в Азии. При этом Нью-Дели важна не только экономическая и политическая поддержка Москвы, но и военно-техническая. Это связано с тем, что национальная безопасность страны во многом зависит именно от России, которой принадлежит около 50% импорта вооружений страны.

В связи с этим в статье говорится о том, что есть вероятность, что Россия и Индия перейдут на рубли и рупии для сотрудничества.

Ранее американский политический аналитик Эндрю Корыбко пришёл к выводу, что Россия и Индия запланировали ввести новую систему расчёта между странами, которая может сформировать новый полюс на геополитической арене.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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