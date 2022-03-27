La Croix: Индия не пойдёт против России из-за военной поддержки

Власти Индии хотят сохранить хорошие отношения со всеми на фоне обострения украинского кризиса, пишет обозреватель французской La Croix Ванесса Дуньяк.

Так, автор отмечает, что Индия не может отказаться от связей ни с Россией, ни с Западом — они помогают стране сохранить баланс сил в Азии. При этом Нью-Дели важна не только экономическая и политическая поддержка Москвы, но и военно-техническая. Это связано с тем, что национальная безопасность страны во многом зависит именно от России, которой принадлежит около 50% импорта вооружений страны.

В связи с этим в статье говорится о том, что есть вероятность, что Россия и Индия перейдут на рубли и рупии для сотрудничества.

Ранее американский политический аналитик Эндрю Корыбко пришёл к выводу, что Россия и Индия запланировали ввести новую систему расчёта между странами, которая может сформировать новый полюс на геополитической арене.