Экс-глава Минкультуры РФ, помощник российского президента Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев делают успехи в урегулировании конфликта по второстепенным вопросам. Однако прогресс по ключевым пунктам отсутствует, отметил руководитель делегации по переговорам с Украиной.
По информации Мединского, онлайн-встречи с украинской стороной проходили всю неделю. Также политик рассказал, что главы делегаций разговаривают по два-три раза каждые семь дней.
"Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", — заявил помощник лидера РФ во время пресс-конференции с журналистами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о двух обменах пленными между Украиной и Россией. Вместе с этим дипломат подчеркнула, что Минобороны РФ ежедневно работают над созданием гуманитарных коридоров для мирных жителей.
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