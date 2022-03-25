Мединский рассказал об отсутствии прогресса на переговорах РФ и Украины

Экс-глава Минкультуры РФ, помощник российского президента Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев делают успехи в урегулировании конфликта по второстепенным вопросам. Однако прогресс по ключевым пунктам отсутствует, отметил руководитель делегации по переговорам с Украиной.

По информации Мединского, онлайн-встречи с украинской стороной проходили всю неделю. Также политик рассказал, что главы делегаций разговаривают по два-три раза каждые семь дней.

"Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", — заявил помощник лидера РФ во время пресс-конференции с журналистами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о двух обменах пленными между Украиной и Россией. Вместе с этим дипломат подчеркнула, что Минобороны РФ ежедневно работают над созданием гуманитарных коридоров для мирных жителей.