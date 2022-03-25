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Автор Екатерина Широкова

В ФРГ посетовали, что для покупки газа РФ, придётся "обманывать" свои же санкции

Мир

Покупка российского газа за рубли вынудит Германию пойти в разрез с собственными санкциями, введёнными ранее против России и ЦБ, заявил глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, покупая голубое топливо за национальную валюту России, властям Германии придётся взаимодействовать с Центробанков, который уже под санкционными ограничениями.

"Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции", — пояснил Эрнст в беседе с РБК.

Депутат подчеркнул, что заморозка всех счетов России в ЕС идёт в разрез с действующими соглашениями. А значит, вероятно, снова начнутся дебаты об отказе от поставок российского топлива.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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