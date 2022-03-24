Латвия не готова покупать российский газ за рубли

Председатель правления латвийской компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Латвия не намерена покупать российский природный газ за рубли, так как в контракте указаны расчеты в евро.

В среду, 23 марта президент России Владимир Путин призвал перевести оплату за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. При этом Москва не будет отказываться от обязательств перед клиентами и продолжит исполнять ранее заключённые газовые контракты.

"Действующим договором не предусмотрены никакие другие условия. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом. У нас не предусмотрена возможность платить в другой валюте", — цитируют Калвитиса латвийские СМИ.

Ранее Латвия запретила въезд в страну 25 деятелям культуры России, в том числе Никите Михалкову, Николаю Расторгуеву, Полине Гагариной, Стасу Михайлову, Валерию Гергиеву, Денису Мацуеву и другим артистам. Комментируя решение Риги, российский режиссёр Никита Михалков не смог вспомнить, где находится Латвия.