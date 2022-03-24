В Министерстве обороны Китая заявили, что никакая сила не помешает воссоединению Китая с Тайванем.
Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что США и НАТО не имеют права судить о моральных принципах какой-либо страны, пока не извинятся за бомбардировку Югославии.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.