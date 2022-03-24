МИД Китая призвал США принести извинения за бомбардировки Югославии

Соединённые Штаты Америки и НАТО не имеют права судить о моральных принципах какой-либо страны, пока не извинятся за страдания, причинённые другим государствам, в том числе Югославии, написала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своём аккаунте в Twitter*.

Она напомнила, что ровно 23 года назад Североатлантический альянс выпустил более двух тысяч ракет и 14 тысяч снарядов по Югославии. Известно, что в ходе спецоперации были использованы запрещённые боеприпасы — кассетные бомбы и снаряды, содержащие обеднённый уран.

Жертвами бомбардировки Югославии стали две тысячи мирных жителей. Ещё около тысячи человек получили ранения, а 200 тысяч лишились своих домов.

По словам Чуньин, США и НАТО не могут осуждать моральные принципы той или иной страны, пока сами не извинятся и не компенсируют ущерб народам Югославии, Афганистана, Ирака и Сирии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолёт альянса.

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