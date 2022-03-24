В МЧС России рассказали об единовременных выплатах в размере десяти тысяч рублей на поддержку наиболее социально незащищённых групп населения на освобождённых территориях Украины. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Уточняется, что выплаты получат пенсионеры и работники бюджетной сферы. Так, в регионах начинают работать пункты выдачи финансовой помощи — их безопасность обеспечивает Росгвардия.
"Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объёме", — сказал врио глава МЧС Александр Чуприян.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой чеченский боец едет на спецавтомобиле по Мариуполю и предлагает после зачистки города от украинских националистов переименовать его в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
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