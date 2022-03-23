Захарова: Киев насильно гонит беженцев на Запад, блокируя пути в Россию

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти запрещают эвакуацию беженцев в Россию и насильно гонят их в западном направлении.

При этом она подчеркнула: власти Украины продолжают обвинять РФ в том, что она якобы использует беженцев в качестве инструмента давления, направляя их в ЕС.

"Многие из них всё равно пытаются проехать в Россию, к своим родственникам, но тут уже страны Евросоюза, прежде всего Польша, не дают им это сделать. Люди становятся сначала заложниками Киева, а затем Брюсселя", — сказано в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат добавила, что Минобороны каждый день открывает гуманитарные коридоры и организует эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинские беженцы не будут интегрированы в местное общество. По её словам, рано или поздно им придётся уехать домой.