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Автор Юлия Миленина

Захарова: Киев насильно гонит беженцев на Запад, блокируя пути в Россию

Мир

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти запрещают эвакуацию беженцев в Россию и насильно гонят их в западном направлении.

Захарова: Киев насильно гонит беженцев на Запад, блокируя пути в Россию

При этом она подчеркнула: власти Украины продолжают обвинять РФ в том, что она якобы использует беженцев в качестве инструмента давления, направляя их в ЕС.

"Многие из них всё равно пытаются проехать в Россию, к своим родственникам, но тут уже страны Евросоюза, прежде всего Польша, не дают им это сделать. Люди становятся сначала заложниками Киева, а затем Брюсселя", — сказано в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат добавила, что Минобороны каждый день открывает гуманитарные коридоры и организует эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинские беженцы не будут интегрированы в местное общество. По её словам, рано или поздно им придётся уехать домой.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы беженцы мария захарова
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