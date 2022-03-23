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Автор Ольга Лебедева

Дания украинским беженцам: погостите пару лет и домой, страну восстанавливать

Мир

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что украинские беженцы не будут интегрированы в датское общество и им придётся вернуться домой, "чтобы восстановить Украину после конфликта".

Дания украинским беженцам: погостите пару лет и домой, страну восстанавливать

Это заявление прозвучало во время парламентских дебатов через неделю после того, как страна приняла специальный закон, предоставляющий украинским беженцам доступ к работе и образованию.

Парламент Дании в прошлый четверг принял закон о предоставлении двухлетнего вида на жительство украинским беженцам с возможностью продления еще на один год. Закон также предоставляет беженцам доступ к разрешениям на работу, образованию и социальному обеспечению.

К слову, украинцы — не единственные беженцы, которых Дания приютила исключительно временно. Недавно власти страны потребовали, чтобы сирийские мигранты, прибывшие во время кризиса беженцев 2015 года, вернулись домой.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Дания пожертвовала Украине несколько тысяч противотанковых орудий и разрешила своим гражданам добровольно сражаться на стороне украинских военных.
  • Министр обороны Мортен Бедсков предложил датские войска для любых потенциальных будущих миротворческих миссий в Украине.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы дания беженцы украина
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