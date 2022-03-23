Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что украинские беженцы не будут интегрированы в датское общество и им придётся вернуться домой, "чтобы восстановить Украину после конфликта".
Это заявление прозвучало во время парламентских дебатов через неделю после того, как страна приняла специальный закон, предоставляющий украинским беженцам доступ к работе и образованию.
Парламент Дании в прошлый четверг принял закон о предоставлении двухлетнего вида на жительство украинским беженцам с возможностью продления еще на один год. Закон также предоставляет беженцам доступ к разрешениям на работу, образованию и социальному обеспечению.
К слову, украинцы — не единственные беженцы, которых Дания приютила исключительно временно. Недавно власти страны потребовали, чтобы сирийские мигранты, прибывшие во время кризиса беженцев 2015 года, вернулись домой.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.