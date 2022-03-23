Дания украинским беженцам: погостите пару лет и домой, страну восстанавливать

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что украинские беженцы не будут интегрированы в датское общество и им придётся вернуться домой, "чтобы восстановить Украину после конфликта".

Это заявление прозвучало во время парламентских дебатов через неделю после того, как страна приняла специальный закон, предоставляющий украинским беженцам доступ к работе и образованию.

Парламент Дании в прошлый четверг принял закон о предоставлении двухлетнего вида на жительство украинским беженцам с возможностью продления еще на один год. Закон также предоставляет беженцам доступ к разрешениям на работу, образованию и социальному обеспечению.

К слову, украинцы — не единственные беженцы, которых Дания приютила исключительно временно. Недавно власти страны потребовали, чтобы сирийские мигранты, прибывшие во время кризиса беженцев 2015 года, вернулись домой.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Дания пожертвовала Украине несколько тысяч противотанковых орудий и разрешила своим гражданам добровольно сражаться на стороне украинских военных.

Министр обороны Мортен Бедсков предложил датские войска для любых потенциальных будущих миротворческих миссий в Украине.