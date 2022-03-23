WSJ: Байден объявит о новых санкциях против большинства депутатов Госдумы

Американский лидер Джо Байден в четверг, 24 марта, планирует объявить о введении нового пакета санкций в отношении большинства депутатов Госдумы. Об этом пишет Wall Street Journal.

По информации издания, ограничительные меры, принятые на фоне спецоперации РФ на Украине, затронут более чем 300 парламентариев. В материале отмечается, что власти США уже согласовали санкции с представителями Евросоюза и "Большой семёрки". С лидерами этих организаций глава США намерен встретиться 24 марта во время рабочей поездки в Европу.

"Президент Байден хочет объявить санкции против более чем 300 членов российской Государственной Думы уже в четверг в Европе", — пишет WSJ.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора с Байденом по видеосвязи напомнил ему, что санкции "бьют по простым людям". Он призвал США и НАТО вернуться к диалогу с РФ.

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