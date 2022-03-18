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Автор Светлана Нерадовская

Си Цзиньпин напомнил Байдену, что санкции заставляют страдать простых людей

Мир

Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин главе США Джо Байдену во время их разговора по видеосвязи, санкции бьют прежде всего по простым людям.

Си Цзиньпин напомнил Байдену, что санкции заставляют страдать простых людей

Лидер КНР подчеркнул, что введение дальнейших санкций приведёт к тяжёлому кризису в во всех областях мировой экономики, финансовой, торговой и энергетической сферах, нарушит производственные циклы и разорвёт цепочки поставок, что ещё больше осложнит ситуацию и сделает потери невосполнимыми, пишет РИА Новости.

"США и НАТО следует вести диалог с Россией, чтобы разобраться в истинной причине украинского кризиса и устранить озабоченность России и Украины в сфере безопасности", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

По мнению китайского лидера, переговоры России и Украины должны продолжаться, а Китай, в свою очередь, призывает всех придерживаться норм международного права и добрососедских отношений между странами, продиктованными Уставом ООН. Он уверен, что все имеют право рассчитывать на стабильную концепцию безопасности.

"В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", — заключил Си Цзиньпин.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, многие западные страны ввели против неё жёсткие экономические санкции, наложив ограничения на работу российских банков и прекратив ввоз электроники и техники.

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Чем закончились переговоры Си Цзиньпина и Байдена? Китаевед Николай Вавилов
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай россия джо байден си цзиньпин
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