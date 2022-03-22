Мэр Борисполя призвал жителей покинуть город

Жителям украинского Борисполя рекомендовали покинуть город. С соответствующим призывом обратился к горожанам мэр Борисполя Владимир Борисенко.

"Как показывает практика тех городов, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать вооружённым силам… Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными, и обратиться в call-центр, и по возможности уехать из города", — цитирует главу городской администрации РБК.

В сообщении агентства говорится, что Борисенко призвал горожан по возможности покидать город на своих машинах организованными колоннами. Тех, у кого нет личного транспорта, мэр пообещал вывезти.

Борисполь находится на расстоянии около 37 километров от Киева. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на территории Киевской области оборудованы блокпосты для обеспечения безопасности движения по дорогам мирных жителей и российских военных.

"Особое внимание уделяется выявлению и задержанию диверсионных групп украинских националистов, которые под видом гражданских … совершают нападения на мирных граждан, желающих покинуть Киев и другие населённые пункты по гуманитарным коридорам", — заявили в министерстве.