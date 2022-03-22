Минобороны РФ: российская авиация уничтожила за сутки 137 объектов ВСУ

137 военных объектов Украины уничтожено за последние сутки российской авиацией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнил в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, в частности, нанесены удары по шести пунктам управления и узлам связи, двум установкам РСЗО, одному зенитному ракетному комплексу, восьми складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также по 101 месту скопления боевой техники.

Согласно сведениям Минобороны, российские военные сбили в воздухе 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар". Также сообщается, что минувшей ночью группа вертолётов Ка-52 и Ми-28Н очных ударов уничтожила девять украинских танков, а также семь БМП и БТР.

Всего за время специальной военной операции российскими военными уничтожено 230 украинских беспилотников, 181 ЗРК, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки РСЗО, более 600 артиллерийских орудий и миномётов, а также 1312 единиц военного спецавтотранспорта.